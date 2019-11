Einfachere Public Viewing-Auflagen für Beizen

Im Vorfeld der Fussball-WM 2018 habe das Bewilligungsverfahren für Public Screenings in Gartenbeizen, Parks und an anderen öffentlichen Orten für Kopfschütteln gesorgt, machte Manuel C. Widmer (GFL) geltend. Die Verwaltung habe jeden Fernseher mit Lautsprecheranlage einzeln bewilligen müssen. Das sei ein riesiger Aufwand. Bei der Fussball-EM 2020 soll das einfacher werden, hofft Widmer. Bei der WM 2022 auch, aber da werden sich die Beizer mit Gesuchen eventuell zurückhalten - nach heutiger Kenntnis findet dieses Turnier gegen Ende Jahr statt, mit einem Final kurz vor Weihnachten.