Eine Zentralheizung für das Dorf

Eine solche ist laut Konrad Gisler von der BKW AEK Contracting AG (BAC) auch gar nicht nötig. «Fernwärme soll aus Sicht des Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, dann erübrigt sich eine Anschlusspflicht», sagt er. Die BAC ist eine Tochtergesellschaft der BKW und der solothurnischen AEK. Sie betreibt zwanzig Wärmeverbünde und plant weitere. Unter anderem plant die BAC den derzeit grössten Wärmeverbund in der Umgebung von Bern. Eine zentrale Holzschnitzelheizung soll die grossen Siedlungen in Bolligen und eine Überbauung in Stettlen heizen. Das Holz soll dabei möglichst lokal produziert werden und von nicht weiter her als einem Umkreis von 30 Kilometern stammen. Die angeschlossenen Häuser können auch ihr Wasser mit der Wärme aus dem Verbund wärmen.

Zurzeit läuft das Baubewilligungsverfahren für die Heizzentrale. Gisler rechnet damit, sie in diesem Sommer zu erhalten. Dann werden schon im Herbst nächsten Jahres grosse Teile der Dörfer Bolligen und Stettlen mit Holz geheizt.

Günstiger als Öl und Gas

Dass der Anschluss an einen Wärmeverbund für Hausbesitzer heute attraktiv ist, bestätigt Ulrich Nyffenegger vom kantonalen Amt für Umweltkoordination und Energie. «Auf lange Sicht ist die Wärme aus einem Verbund günstiger als eine Öl- oder Gasheizung», sagt er. Die Hauseigentümer müssen lediglich eine Übergabestation im Haus installieren. Diese verteilt das warme Wasser aus dem Kreislauf des Verbunds an die Heizungen.

Danach bezahlen sie wie beim Strom den Preis für die verbrauchten Kilowattstunden. Die Hauseigentümer haben dadurch deutlich weniger Aufwand mit der Heizung ihres Hauses. Ob der Preis allerdings tatsächlich günstiger ist, hängt von den Öl- und Gaspreisen ab.

Als die Gemeinde Bremgarten 1984 ihr Wärmekollektiv in Betrieb nahm, begannen die Ölpreise zu sinken, sodass die Wärme aus dem Kollektiv bald teurer war. Um die Haushalte mit Anschlusspflicht nicht zu benachteiligen, subventionierte die Gemeinde das Wärmekollektiv mit jährlich rund 130000 Franken aus den Steuereinnahmen.

Angesichts des Klimawandels sind Wärmeverbünde en vogue. «Sie sind aktuell ein grosses Thema», sagt der Umweltkoordinator Nyffenegger. Rund 1000 gebe es im Kanton Bern. Fast die Hälfte davon sei in den letzten zehn Jahren entstanden. Zahlreiche weitere Anlagen seien geplant. Neu ist die Idee aber nicht. In der Stadt Bern existiert ein grosser Fernwärmeverbund bereits seit den 1950er-Jahren (siehe oben). Warum also kommen die Verbünde erst jetzt in Mode?