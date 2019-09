Eine populäre Regierungsrätin steht der SVP vor der Sonne

Letzte Woche stellten wir Ihnen die aussichtsreichsten Kandidaten und Kandidatinnen im Mitte-links-Lager vor: Hans Stöckli (SP), Regula Rytz (Grüne), Kathrin Bertschy (GLP) und Marianne Streiff (EVP). Diese Porträts finden Sie in diesem Artikel: «Der nimmermüde Hans Stöckli und seine Konkurrentinnen».

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Beatrice Simon wirbt in Aarberg für ihre Kandidatur. Foto: Adrian Moser

Ihre Partei ist auf dem Abstieg, jetzt soll Beatrice Simon (58) für die BDP wenigstens noch einmal den Berner Ständeratssitz holen. Wie schon bei den Regierungsratswahlen vor neun Jahren dürfte Simon davon profitieren, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. 2010 kam die damalige Gemeindepräsidentin von Seedorf und ausgebildete Kauffrau dank dem Schwung der jungen BDP in die Kantonsregierung. Nun helfen ihr die politische Konstellation und ihre Bekanntheit als Regierungsrätin: 19 von bisher 47 Berner Ständeräten sassen zuvor im Regierungsrat.

Ihre bodenständige und zugängliche Art kommt in der Bevölkerung gut an. Sie pflegt dieses volkstümliche Image gezielt, taucht etwa in der Berner Tracht mit angesteckter Sonnenblume am kantonalen Schwingfest in Münsingen auf und verschickt ein Bild davon auf Twitter. Bei den Regierungsratswahlen von 2014 und 2018 konnte sie dies in Spitzenresultate ummünzen. «Viele sagten mir, als Regierungsrätin könne ich den Kontakt zur Bevölkerung nicht mehr so pflegen wie als Gemeindepräsidentin. Ich mache andere Erfahrungen», sagt sie über sich.

Getöpfertes Huhn im Büro

Ihrem Büro am Münsterplatz hat sie eine eigene Note gegeben, das patrizische Ambiente mit Kachelofen und Holztäfelung frischte sie mit einem cremefarbigen hellen Teppich und ebensolchen Vorhängen auf. Ein getöpfertes Huhn statt abstrakte Kunst thront vor ihrem Schreibtisch. Man fühlt sich willkommen. Auf Dinge, die über sie erzählt werden, reagiert sie im Vergleich zu anderen Politikern meist weniger empfindlich. Aber eine Bemerkung aus der Wandelhalle des Rathauses irritiert Simon: Sie könne gut Zopf backen, wird dort herumgeboten und damit unterstellt, dass die kantonale Finanzdirektion vor allem dank guten Chefbeamten funktioniert. Das vom Zopf hört Simon zum ersten Mal. Verdutzt meint sie: «Natürlich stimmt das, besonders der Zopf mit Speck gelingt mir gut.» Dann aber erkennt sie den boshaften Unterton. Der missfällt ihr. «Meine Mitarbeitenden sind wichtig, aber ich gestalte selber», bemerkt sie dezidiert.

Als Finanzdirektorin setzte sich Simon dafür ein, dass Nehmerkantone wie der Kanton Bern beim nationalen Finanzausgleich nicht weniger bekommen werden. Sie vermittelte mit Erfolg und konnte kleine Fortschritte vor­weisen, welche die Geberkantone etwas besänftigten. Dann folgten Misserfolge: Letzten Herbst wurde die kantonale Vorlage zur Unternehmenssteuer vom Volk abgelehnt, und diesen September stoppte der Grosse Rat die Pläne für einen Fonds zur Finanzierung von Grossprojekten. Dies ist nicht allein Simons Schuld. Aber Grossräte aus allen Lagern finden, ihr fehle politisches Fingerspitzengefühl und sie sei zu «dogmatisch» vorgegangen. Das sieht sie anders: «Ich war stets gesprächsbereit. Aber niemand präsentierte eine bessere Idee.»

Beleidigte Bürgerliche

SVP und FDP verübeln ihr, dass sie anderthalb Jahre nach ihrer Wiederwahl auf dem bürgerlichen Viererticket ins Bundeshaus wechselt. Weil Simon für National- und Ständerat kandidiert, hat sie wohl wenigstens einen Posten auf sicher. Simon verteidigt sich: «Bei der Regierungsratswahl im Frühjahr 2018 wusste ich nicht, dass Werner Luginbühl aufhört.» Es fällt schwer, dies einer routinierten Politikerin, zu der Simon in­zwischen geworden ist, zu glauben.

Christoph Aebischer

Bereits der zweite Anlauf

Christa Markwalder an einem Wahlkampfanlass in Bern. Foto: Adrian Moser

Ihren Wahlschock erlebten die Berner Freisinnigen 2003. Simonetta Sommaruga von der SP schlug die FDP-Kandidatin Brigitte Bolli haushoch. Damals ging eine Tradition zu Ende: Der all­vierjährliche, gemütliche Spaziergang eines Kandidatenpaars von SVP und FDP ins Stöckli. Hätten wir das Jahr 1999, wäre klar: Christa Markwalder, die FDP-Nationalrätin aus Burgdorf, würde in den Ständerat einziehen.

Die Zeiten aber haben sich geändert. Nach 2003 hat die FDP ihre ganze Parteiprominenz an den Start geschickt, um den Sitz im Ständerat zurückzuerobern. Vergeblich. Markwalder versucht es nach 2011 zum zweiten Mal. Steht da eine etwas in die Jahre gekommene Jungpolitikerin, die vor 16 Jahren als Hoffnungsträgerin im Nationalrat begann und nun als erst 44-Jährige eine Anschlusslösung sucht? Was will sie noch, die Volksvertreterin, die einem nicht gerade als Erste in den Sinn kommt, wenn man an die Berner Nationalratsdelegation denkt?