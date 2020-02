Eine neue Gurtenbahn zum 125-Jahr-Jubiläum

Menschen mit Behinderungen sollen mit ihren Rollstühlen in Zukunft ungehindert in die Gurtenbahn einfahren. Auch die Toiletten der Talstation sollen behindertengerecht sein. Die Gewährleistung des sogenannten barrierefreien Zugangs ist eines der Ziele der Sanierung der Gurtenbahn. Die Gurtenbahn Bern AG veröffentlichte am Dienstag auf der Beschaffungsplattform Simap ihre Ausschreibung. Gesucht wird ein Generalplaner, der für die Planung und Koordination des Umbaus der Standseilbahn und der Stationen zuständig ist.