Eine Männerdomäne wird weiblich

Mehr Frauen, weniger Lohn

Wenn immer mehr Frauen einer Bezahlarbeit nachgehen, ist es nur logisch, dass Aufgaben, die früher primär eine Männerdomäne waren, nach und nach immer häufiger von Frauen ausgeführt werden. Eine Feminisierung findet derzeit etwa im Malergewerbe statt (siehe Text oben). Aber auch in der Gesundheitsbranche, der Justiz und im Personalwesen sind immer mehr Frauen tätig.

Klassische Frauenberufe sind in der Regel schlechter bezahlt als klassische Männerberufe. So überrascht es nicht, dass gemäss dem aktuellen Lohnbuch Schweiz Dentalassistentinnen, Verkäuferinnen und Coiffeusen die tiefsten Löhne haben. Was aber passiert mit dem Lohnniveau, wenn ein Männer- zum Frauenberuf wird? Das wollten Forscher der Universitäten Lausanne und Zürich wissen.

In der Schweiz sank das Lohnniveau um 7 Prozent

Emily Murphy und Daniel Oesch haben anhand von Daten der letzten Dekaden aus Deutschland, Grossbritannien und der Schweiz untersucht, ob sich in den betroffenen Branchen und Aufgabenbereichen die Löhne mit der Zeit verändert haben.

Ihr Schluss: Wenn ein Beruf vom kompletten Männerberuf zum kompletten Frauenberuf wird, sinkt das Lohnniveau. Besonders ausgeprägt ist diese Veränderung in Grossbritannien, wo das Lohnniveau um 13 Prozent sank. In der Schweiz betrug das beobachtete Minus 7 und in Deutschland 3 Prozent.

Am besten verdient man gemäss dieser Untersuchung in allen Ländern übrigens in Berufen mit einem Frauenanteil zwischen 10 und 50 Prozent.

Tieferes Gehalt für Frauen wird als fair angeschaut

Den Grund für das Sinken des Lohnniveaus bei zunehmender Feminisierung eines Berufs liefert eine deutsche Studie: Weil Frauen aktuell noch immer zwischen 10 und 20 Prozent weniger verdienen als Männer im gleichen Job, sinkt das Lohnniveau einer Branche je höher der Frauenanteil ist.

Interessante Ergebnisse liefert in dem Zusammenhang ein Experiment aus Deutschland: 1600 Personen wurden gefragt, ob sie es in Ordnung fänden, dass Frauen weniger verdienten als ihre männlichen Kollegen. 95 Prozent meinten, das Geschlecht solle beim Lohn keine Rolle spielen.

In einem zweiten Schritt wurden den Probanden Berufsleute und deren Gehalt beschrieben, und sie mussten sagen, ob der Lohn fair sei oder nicht. Im Durchschnitt wurde für die Frauen ein um 8 Prozent tieferer Lohn noch als gerecht empfunden. Die Studie fand dabei keine statistisch signifikanten Unterschiede in den Antworten von Frauen und Männern.