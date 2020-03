Ein Versprechen löst sich über Nacht in Luft auf

Politikerinnen und Politiker stehen generell im Verdacht, im Wahlkampf den Wählern das Blaue vom Himmel zu versprechen. Nicht so das Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM). Da dementiert man sozusagen schon vor der Wahl, dass man die Anliegen nicht umsetzen will. Am Montagabend gaben die Bündnispartner SP, Grünes Bündnis und Grüne Freie Liste ihre ersten gemeinsamen Punkte der Sozial- und Klimapolitik bekannt. Beispielsweise versprach die SP an der Versammlung, dass man wieder eine eigene Stadtpolizei für die Stadt Bern anstrebe.