«Ein Teilobligatorium für Kitas ist kein Tabu»

Frau Christen, in Bethlehem schafft es nur jeder dritte Schüler in die Sek. In Ihrem Schulkreis sind es 80 Prozent. Woher kommt diese enorme Differenz?

In unserem Einzugsgebiet stammen viele Kinder aus bildungsaffinen Elternhäusern. Der Lernerfolg hat dort zu Hause einen grossen Stellenwert. Zudem können die meisten Kinder bei ihrem Schuleintritt bereits Deutsch. Das sind zwei zentrale Voraussetzungen für den schulischen Erfolg.