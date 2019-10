Ein Millionenbetrug – oder war doch alles legal?

Kein Vertrag und Geld bar übergeben

Unbestrittenermassen besteht zu diesem Darlehen kein Vertrag, und das Geld wurde bar übergeben - in Tranchen von bis zu 490'000 Franken. Die beiden Beschuldigten sagten am Mittwoch, das sei schlecht gewesen. In der Buchhaltung der Baufirma erschienen die Darlehenstranchen zuerst auch als Vermittlungsprovisionen. Zum Darlehen wurden sie erst, als die bernische Steuerverwaltung eine Prüfung ankündigte.

Das töne ja wie in einem Gangsterfilm, sagte einer der Oberrichter an der Verhandlung vom Mittwoch. Auch der vorsitzende Oberrichter drückte mehrfach sein Erstaunen aus über die Geschichte. Offenbar sieht das Obergericht aber dennoch etliche zu klärende Fragen. Der vorsitzende Oberrichter fragte die Parteien am Mittwoch vorsorglich an, wann sie für eine Urteilseröffnung nach dem 7. November Zeit hätten. An diesem Tag möchte das Gericht das Urteil eigentlich bekanntgeben. An diesem Donnerstag plädieren zuerst aber noch der Staatsanwalt und der Vertreter der Privatkläger.