Ein Milliardenprojekt mit vielen Unbekannten

Ein Milliardenprojekt

Eine fundierte Kostenschätzung ist noch nicht möglich. Klar ist nach Angaben des Verteidigungsdepartements VBS aber schon heute, dass die Räumung im Kandertal mitsamt allen notwendigen Schutzmassnahmen weit über eine Milliarde Franken kosten wird. Allein die Vorbereitung wird zehn Jahre in Anspruch nehmen.

Eine vergleichsweise einfache – und zeitlich nahe liegende – Aufgabe ist der Bau einer Notumfahrung, damit der Zugang zu Kandersteg jederzeit sichergestellt ist. Die Felssicherung ist ebenfalls möglich, indem etwa lose Felsbrocken entfernt oder mit Netzen gesichert werden.

Eine weit grössere Herausforderung ist unter anderem die Felsformation «Dreispitz». Sie stellt aufgrund ihrer geologischen Instabilität ein Risiko dar und soll schichtweise abgetragen werden. Die Experten halten das für machbar.

Wo genau liegt die Munition?

In einer weiteren Phase werden technische Untersuchungen vorgenommen. «Wir hatten bisher kaum Gelegenheit, Munitionsrückstände aus der Anlage zu holen», sagt Projektleiter Hanspeter Aellig. Das soll nachgeholt werden.

Offene Fragen gibt es viele: Wo genau liegt wieviel Munition? In welchem Zustand befindet sie sich? Ist sie gestapelt, oder liegt sie lose in der Anlage? Zu den technischen Untersuchungen gehören auch die Überwachung des Grundwassers und eine laufende Beurteilung der geologischen Situation, während der Dreispitz abgetragen wird.

Ist die Munition einmal im Freien, stellt sich die Frage: Was jetzt? In früheren Jahrzehnten wurde vereinzelt Munition geborgen und gleich vor Ort gesprengt. Das kommt aufgrund der Umweltvorschriften nicht mehr in Frage.

Jeder Munitionstyp muss auf seine Stoffe untersucht und fachgerecht entsorgt werden. Bis zu 3500 Tonnen Munition werden im Berginnern vermutet, darunter Fliegerbomben, Minen, Artilleriemunition, Handgranaten und Treibladungspulver. Der Transport von unsicherer Munition und Sprengstoffen wird eine weitere Herausforderung sein.

Unüberwindbare Probleme?

Nicht ausschliessen können die Experten, dass während der Räumung «unüberwindbare Probleme» auftauchen. So könnte es sein, dass sich das Risiko für das Räumpersonal als zu gross erweist. Das würden den Abbruch der Arbeiten nach sich ziehen. Auch ist denkbar, dass aus technischen Gründen nur eine Teilräumung möglich ist.

In solch einem Fall wäre die Überdeckung der Anlage eine Alternative, um das Risiko ausreichend zu reduzieren. Auch diese Arbeiten würden etwa zehn Jahre in Anspruch nehmen. Die gesamte Anlage würde mit Gestein überschüttet.