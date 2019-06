Ein Lautsprecher im Biergarten

Wenn Patrick Tobler, Mitbesitzer des «Kurt&Kurt» an der Aarbergergasse, durch Bern spaziert, staunt er nicht schlecht. Vor der Reitschule wird die Umgebung bis lange nach Mitternacht mit Musik beschallt; im Progr-Innenhof stehen fix installierte Foodtrucks; und gegenüber seiner Bar hat ein subventionierter Jugendclub seine Tore geöffnet. Tobler hingegen erhält keine Subventionen, darf draussen keine Musik abspielen, und selbst sein Gesuch, in den Mittagsstunden einen Foodtruck vor das Lokal zu stellen, ist abgelehnt worden. «Es ist nicht so, dass ich den anderen ihre Freiheiten nicht gönnen würde, ich wünschte mir einfach auch für unseren Betrieb ein bisschen mehr Möglichkeiten», sagt Tobler.