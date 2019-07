Ein Huawei-Store für Bern?

Was Apple seit Jahren erfolgreich macht – nämlich mit gestylten eigenen Läden und Tipps und Tricks für die User das Image aufpolieren und die Kundenbindung erhöhen –, darauf setzt nun auch Konkurrentin Huawei. Der chinesische Elektronikkonzern hat eben in Madrid den grössten Flagship-Store ausserhalb des Heimatlands eröffnet. Noch vor Ende Jahr sollen einer in Paris und einer in Barcelona hinzukommen.