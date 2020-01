Ein entscheidendes Wahljahr für die Bundesstadt

Erstens: Aus demokratischer Sicht können die Stadtbernerinnen und Stadtberner aus einem breiteren Angebot an Personen und Positionen auswählen. Weil das Proporzsystem der Stadt Bern bei der Regierung Bündnisse bevorzugt, haben die nun gegründeten Allianzen auch grössere Chancen, tatsächlich einen Sitz zu bekommen.

Zweitens: Die Legitimation der Stadtregierung könnte sich verbessern. Weil 2016 keine schlagfertigen Bündnisse als Konkurrenz zu RGM existierten, holte sich das links-grüne Lager vier von fünf Sitzen. Das wird Rot-Grün diesmal wohl nicht schaffen, womit die Mitteparteien und die Bürgerlichen den 2016 verlorenen zweiten Sitz zurückgewinnen könnten. Dies stärkt die Vertretung für eine Stadt, in der immerhin fast 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht Rot-Grün wählen.

Drittens: Die personelle und parteipolitische Konstellation in der Stadtregierung könnte sich markant verändern. Die Grünen sowie ihr Stadtpräsident könnten an Macht gewinnen, während die SP an Einfluss verlieren dürfte. Die Wiederwahl von CVP-Mann Reto Nause ist keineswegs sicher. Und mit der möglichen Neuwahl eines FDP- oder GLP-Mitglieds könnte eine neue Figur in der städtischen Politik die linke Mehrheitspolitik verstärkt hinterfragen und herausfordern.

Damit wird 2020 für die Stadt Bern ein entscheidendes Wahljahr.