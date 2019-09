E-Trottinett-Verleiher drängen nach Bern

In Basel und Zürich sieht man die E-Trottinette bereits überall. Nutzer entsperren die elektrisch angetriebenen Tretroller auf ihrem Smartphone und stellen sie nach Gebrauch an einem beliebigen Ort wieder ab. Nun plant auch die Stadt Bern, entsprechende Verleihsysteme zuzulassen. Dies bestätigt Karl Vogel, Leiter der städtischen Verkehrsplanung. Zurzeit werde geprüft, ob und unter welchen Voraussetzungen der Betrieb solcher Verleihsysteme bewilligt werden könnte. Anschliessend müsste dann auch noch der Gemeinderat entscheiden, ob in Bern in Zukunft vermehrt E-Trottinette durch die Gassen flitzen werden. Ziel sei es, so Vogel, dass ab Frühling 2020 erste Angebote existieren könnten.