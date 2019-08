Drohender Tram-Kollaps wegen Bundesbeamten

Aus diesem Grund plant Bernmobil, am Morgen um 7.30 Uhr und um 8.00 Uhr punktuell Busse zwischen Bern Bahnhof und Guisanplatz Expo «zur gezielten Entlastung stark belasteter Tramkurse» einzusetzen, wie es in der Mitteilung heisst. Am Abend soll ab zirka 16.30 Uhr bis 17.50 Uhr zwischen zwei Trams jeweils ein zusätzlicher Bus verkehren. Die Zusatzbusse fahren vom Guisanplatz nur bis Zytglogge, da laut Bernmobil «ein Wenden am Bahnhof aus verkehrlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt schwierig wäre». Bernmobil empfiehlt den Bundesangestellten laut der Mitteilung, möglichst via Wankdorf-Bahnhof zum Verwaltungszentrum zu fahren.

Temporäre Buslinie 25 im Westen

Ebenfalls ab Ende Sommerferien am 12. August nimmt die Buslinie 25 einen temporären Betrieb zwischen der Tramendhaltestelle Bümpliz (Linie 7) und Gäbelbach auf. Der Betrieb zum Transport der Schülerinnen und Schüler der Schulanlage Kleefeld ist auf drei Jahre befristet. Die Schulanlage wird während dieser Zeit um- bzw. neugebaut, die Linie 25 stellt den Transport der Schülerinnen und Schüler aus dem Schulhaus Kleefeld zum Schulhaus Gäbelbach sicher.

Die Busse fahren jeweils am Morgen, über den Mittag und am späteren Nachmittag abgestimmt auf die Schulzeiten. Die Busse stehen aber grundsätzlich allen Fahrgästen offen.