Dreiste Füchse stehlen dem Gefängnis-Bauernhof Ferkel

Häftlinge wollen meist nur eines: raus aus dem Gefängnis. In der Strafanstalt Witzwil BE aber gibt es einen dreisten Dieb, der will nur eines: rein. Ihn locken die Ferkel des anstaltseigenen Landwirtschaftsbetriebs.

Die Schweine leben in Freilandhaltung hinter einem gut gesicherten Zaun. Doch ein oder mehrere Füchse schaffen es immer wieder, den Zaun zu überwinden, um sich Ferkel zu holen. Entweder graben sie sich unter dem Zaun durch oder schaffen es, ihn zu überspringen.