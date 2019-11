«Dr nöi Breitsch»: Bundesgericht blockiert Baubeginn

Im Breitenrain dürfen die Bagger auch künftig nicht auffahren. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Stadt gab sich ursprünglich optimistisch, dass sie trotz der Beschwerde des Lorraine-Breitenrain-Leists 2020 mit dem Bau beginnen darf. «Der Weiterzug an das Bundesgericht hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung», sagte Projektleiter Sandro Michel, als bekannt wurde, dass der Quartierleist nicht aufgibt. Nun hat das Bundesgericht anders geurteilt. Was das für den geplanten Baustart genau bedeutet ist momentan noch unklar.