Doch nur ein Museumsinselchen?

Die Hochstimmung ist bereits abgeflacht, die bei der Präsentation des Projekts eines Berner Museumsquartier herrschte. So kritisieren Politiker, dass beim 250-Millionen-Franken-Projekt mit zu grosser Kelle angerührt werde. Man würde gescheiter in eine gemeinsame Vermarktung der elf beteiligten Berner Museen investieren, als in teure Bauten.