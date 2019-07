Diesmal gibts keinen Nachtproviant

Die Gründe für das Ausbleiben der Bewilligung: Es sei nicht ersichtlich, dass die 16 zusätzlichen Stunden, die die Bäckerei geöffnet hätte, von finanzieller Relevanz seien. Zudem müsse die Nacht- und Feiertagsruhe eingehalten werden. Besucherinnen und Besucher sollen deshalb möglichst rasch in die Moonliner-Busse umsteigen. So zitierte am Dienstag das Inhaber­ehepaar aus der Begründung der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion. Ersterem widersprechen die Inhaber. Die 16 Stunden brächten mehr ein als ihre beiden Filialen in Schliern und Köniz zusammen in einem ganzen Monat.

Die Volkswirtschaftsdirektion sagte auf Anfrage, sie könne sich zum konkreten Fall wegen einer hängigen Beschwerde nicht äussern. «Die Bäckerei Aegerter hat gegen den negativen Entscheid für verlängerte Ladenöffnungszeiten Beschwerde eingereicht.» Um den Ausnahmecharakter solcher Sonderbewilligungen zu wahren, würden diese nur restriktiv vergeben, so die Direktion weiter. «Betriebe erhalten diese in der Regel nur einmal. Ein Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung besteht nicht.»

«Im Quartier hat es nie Lärm­beschwerden gegeben im Zusammenhang mit der Bäckerei»Michel Wyss, Vorstand Wabern-Leist

«Absurd» und «daneben»

Der Entscheid des Kantons stösst auf Unverständnis, nicht nur bei Jakob und Barbara Aegerter, sondern auch im betroffenen Quartier in Wabern. «Wir finden das total daneben», sagt Michel Wyss. Er kümmert sich im Vorstand des Wabern-Leists um KMU und Events. Aus dem Quartier habe es nie Rückmeldungen oder Lärmbeschwerden gegeben im Zusammenhang mit dem Gurtenfestival, geschweige denn mit der Bäckerei. «Wir und unsere Mitglieder wollen das lokale Gewerbe unterstützen.» Deshalb, so Wyss, könnte sich der Leist auch vorstellen, zusammen mit dem Könizer Gemeinderat eine Petition zu lancieren, damit der Beck nächstes Jahr eine entsprechende Bewilligung wieder bekomme. Schliesslich gebe es ohnehin einen Besucherstrom durch das Quartier an den Festivaltagen. Der Lärm werde nicht von der Bäckerei verursacht.

Ähnlich äussert sich der Berner FDP-Stadtrat Tom Berger zur ausbleibenden Bewilligung. Die Argumentation mit der Nachtruhe findet er «absurd», erst recht, wenn es nie Beschwerden aus dem Quartier gegeben habe.

Der Stadt-Land-Graben

Berger sieht im Fall der Bäckerei, die nun während des Gurtenfestivals nur während der normalen Öffnungszeiten ihre Brötchen verkaufen darf, auch einen wiederkehrenden Konflikt zwischen kantonalen Verordnungen und den Auswirkungen im städtischen und stadtnahen Gebiet: «Die Volkswirtschaftsdirektion hat nicht zum ersten Mal gezeigt, dass es ihr an Gespür für urbane Anliegen fehlt.» Der ländliche Kanton enge hier einmal mehr den urbanen Lebensraum ein. Berger findet deshalb: «Es braucht generell mehr Freiheiten für die Gemeinden.»

Nachdem die Bäckereiinhaber am Dienstag publik gemacht hatten, dass sie keine Bewilligung erhalten haben, reagierten auch andere Politikerinnen und Politiker. Die Jungfreisinnigen Kanton Bern kritisieren in einem Communiqué, der Entscheid sei willkürlich und gefährde 16 Arbeitsplätze. GFL-Stadtrat Manuel C. Widmer schreibt auf Twitter, die Politik im Kanton Bern werde «immer mehr vom ruralen Kleingeist geprägt».