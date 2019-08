Dieses Manöver kommt nicht gut an

Die Probleme entstehen bei den Investitionen: Der Kanton Bern hat grosse und teure Projekte in der Pipeline, welche den Haushalt ab dem Jahr 2022 in Schieflage bringen können. Es geht um mehrere Milliarden Franken. Der Regierungsrat will die Finanzierung mit einem Fonds sicherstellen. SP und Grüne sowie die BDP sind dafür, der Fonds ist aber sonst bei den bürgerlichen Parteien und auch in der Mitte unbeliebt. Trotzdem hält der Regierungsrat daran fest, wie Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) vor den Medien festhielt. «Es ist wie in einem privaten Haushalt, wir sparen vor und legen Geld auf die Seite.» Der Fonds sei «kein verstecktes Kässeli» und mit der Verfassung vereinbar.

Grosser Rat unter Druck

Wie der Regierungsrat diese Lösung in der Septembersession im Grossen Rat durchdrücken will, stösst vielerorts auf Ablehnung. Denn er sagt, wenn der Fonds nicht angenommen werde, müsse man den Bildungscampus Burgdorf streichen und den Campus Bern für die Fachhochschule im Weyermannshaus um fünf Jahre verschieben. Für SVP-Grossrat Raphael Lanz ist das Vorgehen «problematisch». Er fragt sich, warum der Regierungsrat ausgerechnet ein regional- und bildungspolitisch so bedeutendes Anliegen wie den Campus Burgdorf streichen will. «So kommt der Grosse Rat in eine Zwangslage.» Leider habe man es versäumt, Alternativen vertieft zu prüfen.

In Burgdorf kommt die als «Plan B» bezeichnete Absicht gar nicht gut an. Stefan Berger, Stadtpräsident und SP-Grossrat, sagt: «Das ist nicht akzeptabel. Der Bildungscampus Burgdorf muss realisiert werden – ob mit oder ohne Investitionsfonds.» Noch deutlicher wird die EVP: «Das ist eine Trotzreaktion», sagt Hans Kipfer. «Mit einem so sensiblen Thema sollte man nicht spielen.» Für die EVP sind weder Fonds noch Lockerung der Schuldenbremse zwingend. So könne der Grosse Rat etwa mit einem qualifizierten Mehr die Frist für die Kompensierung verlängern. Zudem sei es möglich, das Geld aus dem Fonds der Gewinnausschüttung der Nationalbank zurückfliessen zu lassen.

Den im Parlament geschlossenen Kompromiss für den Bildungscampus in Burgdorf könne man nicht einfach kippen, sagt Adrian Haas (FDP). Daniel Bichsel (SVP), Präsident der Finanzkommission (Fiko), findet es «irritierend», diese Objekte auf den «Opfertisch» zu legen. Beim Bildungscampus Burgdorf handle es sich um einen der grossen Kompromisse der bernischen Politik. Die Kosten für das Projekt werden auf rund 200 Millionen Franken veranschlagt.

Es geht auch ums Prinzip

Der Fonds hat zudem mit einem grundsätzlichen Einwand zu kämpfen: Für die Mehrheit der Finanzkommission ist der Fonds gar nicht zulässig, weil es sich um eine Umgehung der Schuldenbremse handle. Die Verfassungsbestimmung könne man nicht mit einem Gesetz für einen Fonds aushebeln. Darum will die GLP die Schuldenbremse flexibilisieren, um die Investitionen zu stemmen. Laut Michael Köpfli sollen die Überschüsse von vorhergehenden Jahren mit betrachtet werden.