Dieser Steuerdeal darf nicht scheitern

Die Steuersenkungspläne des Berner Regierungsrats sind offensichtlich ein Murks. Was die Bürgerinnen und Bürger damit an Geld sparen, ist für sie kaum spürbar; bedient wird in erster Linie das populäre Gerechtigkeitsempfinden: Wenn alle Privatpersonen etwas bekommen, so hofft die Kantonsregierung, wirkt es weniger anstössig, die Steuern für Firmen zu senken. Doch selbst wenn es klappt: Finanziell werden auch die Firmen nur minim entlastet; die steuerliche Gesamtbelastung der Unternehmen im Kanton Bern bleibt schweizweit die höchste.