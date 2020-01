Die UBS testet im Breitenrain die Filiale der Zukunft

Wenige Sekunden nach neun Uhr: Wie von Geisterhand bewegen sich die Glaswände und die Stahltür zur Seite. Plötzlich steht der Kunde nicht mehr in der engen 24-Stunden-Bancomaten-Zone der UBS-Filiale beim Breitenrainplatz in Bern, sondern mitten in einem hellen, frisch renovierten Raum. Nur die beiden Herren in Anzug und Krawatte erinnern hier noch an eine klassische Bank. Der gute alte Bankschalter wurde im Zuge der Sanierung im November abgebaut. Stattdessen gibt es neu eine gemütliche Wohnzimmer-Lounge.