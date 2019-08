«Die Strategie der Spitäler ist riskant»

Mit solch akuten Problemen ist das bernische Kantonsparlament zwar nicht konfrontiert. Die Situation der öffentlichen bernischen Spitäler betrachte man aber trotzdem «mit Besorgnis», teilte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats am Dienstag mit. Gleichzeitig informierte sie über eine Motion, die sie vergangene Woche eingereicht hat: Sie will damit vom Regierungsrat verlangen, dass er die Risiken aufzeigt und darlegt, mit welchen Massnahmen sie minimiert werden könnten. In dieser Auslegeordnung soll die Regierung auch die Spitalsituation in den umliegenden Kantonen berücksichtigen.

«Verdrängungskampf»

Im Kanton Bern, aber auch in anderen Kantonen, kommen viele Spitäler nicht auf jene Gewinnmargen, welche die Branche als nötig bezeichnet, damit der Betrieb nachhaltig aufgestellt ist (der «Bund» berichtete). «Gleichzeitig stellen wir fest, dass Spitäler teils hohe Summen in Um- und Ausbauten stecken», sagt Peter Siegenthaler, GPK-Präsident und SP-Grossrat. Diese Strategie sei riskant, schreibt die GPK, weil es gemäss Aussagen von Experten schon heute zu viele Spitäler gebe. «Es scheint ein Verdrängungskampf im Gang zu sein, der den Kanton Bern viel Geld kosten könnte», so Siegenthaler.

Laut der GPK besteht das Risiko von Fehlinvestitionen, weil eine gesamtstaatliche Betrachtungsweise und Steuerung fehle. Zwar habe der Kanton Bern seine Spitäler in Aktiengesellschaften ausgelagert. Doch als Allein- oder Mehrheitsaktionär dürfe er sich nicht aus der Verantwortung nehmen. «Wir können die Planung nicht einfach den einzelnen Spitälern überlassen», so Siegenthaler, zumal es auch darum gehe, Steuergelder wirtschaftlich einzusetzen. Die von der GPK geforderte Auslegeordnung solle eine Grundlage sein, damit der Kanton rechtzeitig Weichen stellen könne.

Pläne für Biel

In der kommenden Session wird sich das bernische Kantonsparlament zudem vertieft mit dem Spitalzentrum Biel befassen. Dieses plant einen Neubau und will dafür den bisherigen Standort mitten in einem Wohnquartier aufgeben. Die kantonale Gesundheitsdirektion unterstützt diesen Plan. Auch in der für diese Session traktandierten Motion von BDP-Vertretern wird ein Neubau als richtiger Entscheid bezeichnet. Die Motion geht aber noch weiter. Sie fordert, dass das Hôpital du Jura bernois sowie das Spital Aarberg ins Spitalzentrum Biel integriert werden. Sie sollen für die Grundversorgung zuständig sein und ein bis zwei Fachgebiete erhalten, die als Leuchttürme dienen. Die Motionäre begründen ihre Forderung damit, dass die Blaulichtorganisationen aus dem Raum Aarberg bereits in Biel angeschlossen seien und der Standort Aarberg bei der Insel-Gruppe mittelfristig gefährdet sei.

Diese Integrationspläne gehen dem Regierungsrat zu weit. Im Berner Jura sei eine vom Spitalzentrum Biel unabhängige Versorgung derzeit die bessere Lösung. Auch bestehe keine Notwendigkeit, das Spital Aarberg aus der Insel-Gruppe herauszulösen.