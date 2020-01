Die Schweizerhof-Kamera wird ein Fall für das Bundesgericht

Der Prozess um einen aufgrund illegaler Videoaufnahmen verurteilten Kundgebungsteilnehmer in Bern geht in die nächste Runde. Die Verteidigerin des wegen dieser Bilder identifizierten Mannes hat das Urteil ans Bundesgericht weitergezogen, wie sie gegenüber dem «Bund» bestätigt. Entstanden sind die fraglichen Aufnahmen am 25. April 2015. Der Teilnehmer einer unbewilligten Kundgebung wurde dabei von den Überwachungskameras des Hotels Schweizerhof erfasst, die auch den öffentlichen Strassenraum vor dem Luxushotel filmten.