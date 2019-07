«Die Schweiz muss sich auch auf ihre Einwanderer zubewegen»

Ali Biçer, bei türkischer Küche denkt man an Hammelfleisch. Wie passt ein veganes Kochbuch dazu?

Seit tausenden Jahren dominieren die Hülsenfrüchte die anatolische Küche. In meiner Kindheit haben wir Gemüse und Hülsenfrüchte gegessen. Vielleicht gab es vier- oder fünfmal im Jahr Fleisch. Aber das war immer bei einer festlichen Gelegenheit. Tiere waren Familienmitglieder und heilig. Sie wurden höchstens als Opfer, oder wenn sie alt und krank waren, geschlachtet, aber nie nur weil jemand Lust auf Fleisch hatte. Und Kebap-Buden gab es sogar in Ankara nur sehr wenige.