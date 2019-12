Die Schweiz ist ein Atom-Antiquariat

Das Kernkraftwerk Mühleberg ist ausser Betrieb – nach 48 Jahren am Netz. Weltweit laufen lediglich zehn Reaktoren, die älter sind als das 1971 angeschlossene Siedewasserwerk an der Aare. Das zeigen Zahlen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO). Die meisten der Uralt-Reaktoren befinden sich weit weg: sieben in Nordamerika und zwei in Indien. Ein weiterer steht indes am selben Fluss: im aargauischen Beznau.