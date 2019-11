Die «Papiereltern» gibt es nun in einem Band

Als Zehnjähriger erfährt Philippe Daniel Ledermann, dass die Personen, die er als Vater und Mutter bezeichnet, gar nicht seine Eltern, sondern seine «Papiereltern» sind. Das Adoptivkind aus einer Verbindung zweier verheirateter Mitglieder des Genfer Patriziats wuchs als Sohn eines Kaminfegermeisters in Meiringen auf. In seinem autobiografischen Roman zeichnete der heute 75-jährige Ledermann in einer kraftvollen, bildstarken Sprache sein Leben nach.