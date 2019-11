Die neue Berner Airline hat bereits eine Viertelmillion Franken gesammelt

Für die Umsetzung dieser Pläne benötigt die neu gegründete Flybair AG 2,5 Millionen Franken. Für den erhofften «Kickstart» will sie bis Ende Monat bei Bevölkerung und Wirtschaft eine Million Franken einsammeln. Seit dem Start des Crowdfunding am Freitagmorgen sind bis Sonntagabend bereits über 248'000 Franken zusammengekommen, wie der Website von Flybair zu entnehmen ist. Dazu kommen weitere 250'000 Franken, welche die Flughafen Bern AG beisteuern will. Damit ist bereits die Hälfte der angesteuerten ersten Million geschafft.

Wie Flughafenchef und Flybair-Verwaltungsrat Urs Ryf dem «Bund» sagte, hat die neue Airline auch Szenarien vorbereitet, gemäss denen sie mit weniger als den gewünschten 2,5 Millionen Franken starten kann – etwa indem sie weniger Ziele anfliegt. Die Airline will für das Sommerhalbjahr einen 100-plätzigen Passagierjet chartern und mit eigener Bemalung versehen.