Die Musik kehrt ins Berner Casino zurück

Das Berner Symphonieorchester kehrt nach Hause zurück. Das Ende des zweijährigen Exils im Kursaal wurde mit einem Spaziergang von der temporären Wirkungsstätte zum frisch sanierten Zuhause zelebriert. Dies bei Temperaturen, die auch nach Feierabend noch so hoch waren, dass dem Orchester die anfangs angedachte Konzertgarderobe erlassen wurde. So verliessen die rund hundert Musiker und Musikerinnen den Kursaal in legeren Hemden und ärmellosen Kleidern. Der Schweiss lief trotzdem. Ob sich unter die Schweissperlen vereinzelte Abschiedstränen gemischt haben? Axel Wieck, Orchestermanager des Konzert Theaters Bern, verneint. «Die Vorfreude auf die Rückkehr ist gross.» Zwar sei die Akustik im Kursaal «erstaunlich gut» gewesen, doch letztendlich sei man immer nur Gast gewesen. «Das Casino hingegen ist unser Zuhause.»