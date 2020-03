Die Kulturveranstalter bangen um ihre Existenz

Die Berner Bars und Clubs hatten an den beiden letzten Wochenenden einen Umsatzrückgang von einem Drittel zu beklagen. Gemäss einer Mitteilung des Vereins der Bar- und Clubszene entspricht dies rund einer Million Franken. Das vom Bundesrat beabsichtigte Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmenden bringt nun viele Betriebe in existenzielle Nöte. «Bern hat nicht so grosse Clubs wie Zürich», sagt Geschäftsführer Max Reichen. Viele kleinere Betriebe hätten eine dünne Kapitaldecke und kämen so rasch ans Limit. «Die nächsten Wochen werden für viele äusserst schwierig werden.»