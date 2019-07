«Die Korruption zerstört das schöne Land»

Viel zu wenig Platz

Trotz dieser Umstände blieben die Zwillingsbrüder bis heute in Afrika. «Die Lebensqualität in Kapstadt ist gut», findet Peter Hostettler. Sein Bruder stimmt zu: «Am Morgen kann man in die Berge gehen, am Abend ans Meer.» Auch das Klima gefällt ihnen dort besser. Hostettlers pflegen vor allem den Kontakt zu anderen Auslandschweizern. Sie sind dem lokalen Schützenverein beigetreten und haben früher in einem Männerchor mitgesungen.

Die Zwillingsbrüder machen fast alles zusammen. «Man hat eben die gleichen Interessen», sagen sie. Weil die Brüder nicht getrennt voneinander leben wollten, ist Peter Hostettler vor fünfzig Jahren seinem jüngeren Bruder nachgereist. Peter ist fünfzehn Minuten älter. «Weil ich ihn hinausgeworfen habe», sagt Alfred – und beide lachen. In der Kindheit zog ihnen die Mutter meist identische Kleider an. Noch heute sind sie ähnlich angezogen: helle Shorts und graue Poloshirts. Wurden sie oft verwechselt? «Sehr oft», bestätigen sie. Ihr Vater habe grösste Schwierigkeiten gehabt, sie auseinanderzuhalten. «Manchmal erzählte er einem Sohn kurz hintereinander dasselbe, weil er meinte, nun höre ihm der andere zu.»

Könnten sie sich vorstellen, hauptsächlich in der Schweiz zu wohnen? Niemals, sagen beide: «In der Schweiz ist viel zu wenig Platz.» Erinnert sie die derzeitige Hitze an Südafrika? Hostettlers sagen, der letztjährige Hitzesommer in Südafrika sei schlimm gewesen. So habe die Regierung die Wasserzuteilung auf 50 Liter pro Tag und Person rationiert.

Als Bürger Südafrikas dürfen sie politisch mitbestimmen. Peter Hostettler zeigt einen orangen Farbstrich auf dem Daumennagel. Damit soll gewährleistet werden, dass niemand zweimal an die Urne gehen kann. Und als Schweizer Bürger? Auch da nehmen sie ihr Stimm- und Wahlrecht wahr, so oft es geht. «Aber oft erhalten wir das Couvert mit den Unterlagen zu spät.»

