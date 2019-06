Die Kirche soll am Flüchtlingstag zum «riesigen Mahnmal» werden

Trauern und protestieren

Die Aktion der offenen Heiliggeistkirche Bern zum Flüchtlingstag 2019 beginnt am Samstag, 15. Juni auf dem Bahnhofplatz in Bern mit einem Cercle de Silence für abgewiesene Asylsuchende. Immer um die volle Stunde gibt es in der Kirche Musik, Worte, Stille, Performance und anderes, wie es in der Medienmitteilung heisst. Der Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr wird in die Aktion integriert.

In der Citykirche Offener St. Jakob in Zürich findet die selbe Aktion statt.

Die offene Heiliggeistkirche feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 1999 ist die Heiliggeistkirche eine Offene Kirche, eine Citykirche. Entstanden ist das Projekt in den 1990er-Jahren, der Zeit der Drogenszenen im Kocherpark und der Innenstadt. Unter dem Motto «offen für alle» wurden 1999 die Kirchentüren geöffnet.

Der Verein Offene Heiliggeistkirche Bern hat als einzige Citykirche in Europa eine interreligiöse Trägerschaft. Zu den Gründungsmitgliedern gehören die Jüdische Gemeinde Bern, die Christkatholische Gemeinde Bern, die evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde Bern und die römisch-katholische Gesamtkirchgemeinde Bern. (db)