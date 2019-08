Die Juniorpartnerin muss nun liefern

Die erzwungene Einigung ist eine Niederlage für Peter Füglistaler, den Direktor des Bundesamts für Verkehr. Er hatte – noch unter seiner Chefin Doris Leuthard – einen «Wettbewerb der Ideen» unter den Bahnen lanciert. Füglistaler sah kein Problem darin, das Fernverkehrsnetz auf mehrere Bahnen aufzuteilen.

Doch auch sein Bundesamt entschied schliesslich, dass die Intercity-Linien integral bei den SBB bleiben sollen. Für die BLS sollte es immerhin Regioexpress-Linien geben. Nun haben sich die Bundesbahnen durchgesetzt und erhalten die Konzession für das gesamte Fernverkehrsnetz. Die BLS wird wie die Südostbahn Juniorpartner der SBB. Das mag den BLS-Chefs als unschön erscheinen. Doch sie müssen sich für das nun vorliegende Resultat nicht schämen: Die BLS betreibt künftig drei Regioexpress-­Linien mehr als heute.

Offen ist, ob der «Wettbewerb der Ideen» der Schweiz bringt, was sich Füglistaler und sein Bundesamt erhofft haben. Abgesehen von einer Snack-Ecke im Regioexpress nach Neuenburg, wird sich für die Passagiere kurzfristig nichts ändern. Preise, Fahrplan und die Betreuung durch Zugbegleiter bleiben unverändert. Das getaktete und genormte Schweizer Netz lässt da wenig Spielraum.

Ausser Spesen also nichts gewesen? Nicht unbedingt. Mehr Wettbewerb könnte sich für die Steuerzahler mittelfristig auszahlen: Die BLS muss beweisen, dass sie die Linien günstiger und mindestens so zuverlässig wie die SBB betreiben kann. Dann darf die zweitgrösste Schweizer Bahn bei der nächsten Ausschreibung in zehn Jahren auf zusätzliche Linien hoffen. Wenn das nicht gelingt, würde die BLS wohl wieder zur reinen Regionalbahn.