Die Jahre des Thorbergs sind gezählt

Der Thorberg scheint eine unversiegbare Quelle brisanter Neuigkeiten zu sein. Immer wieder sprudelten pikante Nachrichten aus der Justizvollzugsanstalt in Krauchthal. Neben zwielichtigen Direktoren und aufmüpfigen Insassen blieb aber eines immer gleich: Das Gefängnis alterte unaufhörlich vor sich hin. In welchem Zustand sich das ehemalige Schloss befindet, ist am deutlichsten in der Justizvollzugsstrategie nachzulesen, die der Kanton Bern letztes Jahr veröffentlicht hat: «Die Gesamtinfrastruktur lässt einen logistisch-funktionalen geschlossenen Strafvollzug nach heutigen Grundsätzen nicht mehr zu.»