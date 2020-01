«Die Hochhäuser kommen zurück»

Herr von Graffenried, will Bern nun endlich auch einen Prime Tower?

Nein, hier ist kein Prime Tower geplant. Aber es bietet sich in Ausserholligen die Möglichkeit, ein Hochhaus zu bauen. Bei all den Verdichtungsprojekten, die wir planen, werden wir immer wieder gefragt: Wann baut ihr endlich ein Hochhaus? Anders als an vielen anderen Orten drängt es sich hier auf.