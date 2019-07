Die heile Welt der Kambly-Güezi

Am Bahnhof in Trubschachen steigt eine Schulklasse aus dem Zug von Langnau. Schautafeln informieren die Kinder auf dem «Brot- und Bretzeliweg» über die Meilensteine von 40'000 Jahren Backgeschichte. Bis zur Geburt des berühmten Bretzeli war es offenbar ein langer Weg: Er führte vom prähistorischen Urbrot über das Brot der Ägypter und Pfahlbauer zum Fladenbrot im Mittelalter, bis schliesslich Oskar Kambly in Trubschachen 1906 auf die Idee kam, hausgemachte Bretzeli in ein industriell gefertigtes Massenprodukt zu verwandeln. Heute gehören die Kambly-Güezi zur Schweiz wie die Toblerone und das Victorinox-Sackmesser. Fast die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen dabei im Ausland. Es befindet sich immer noch in Familienhand, sogar der Vorname des Patrons ist noch heute der gleiche.