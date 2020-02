Die Gefahr von E-Banking am Skilift

Das Ask-Force-Gremium kann nicht von sich behaupten, zu Frau Graf eine innige Beziehung zu haben. Um ganz offen zu sein: Wir kennen Frau Graf nicht einmal. Deshalb hat es uns zutiefst berührt, dass sie uns «herzliche Grüsse aus den Skiferien» zukommen liess. Wie wir jedoch mit bitterlicher Enttäuschung feststellen mussten, ist dieser Ausbruch von Gefühlswärme an eine eiskalte Forderung gekoppelt. Die uns einst so sympathische Frau Graf will von uns bloss eine Auskunft zu einer Werbetafel einholen, die sie an einem Skiliftmast im Oberwallis gesichtet hat.