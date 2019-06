Die ganze Stadt erhält Nachbarschaftshilfe

212 solche Teams konnten bis im Frühling gebildet werden, 66 sind noch aktiv. Die freiwilligen Helferinnen sind zu einem Grossteil Frauen und entstammen der Altersgruppe 40 bis 60. Interessanterweise gab es auf den aktiven Aufruf, Hilfesuchende sollen sich bei «Nachbarschaft Bern» melden, weniger Tandem-Anfragen als -angebote.

Für Joël Berger, Soziologe an der Universität Bern, gibt es durchaus Gründe für das Eingreifen von staatlicher Autorität in zivilgesellschaftliche Strukturen. So gebe es – in einer mitteleuropäischen, urban geprägten Gesellschaft – diverse Faktoren, welche den Abbau des sogenannten Sozialkapitals beschleunigten. «Strukturen wie die Vereinskultur werden in der Tendenz schwächer, alles wird anonymer.»

Und eine steigende soziale Ungerechtigkeit wirke sich negativ auf die Bereitschaft aus, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.