Darum ist die Fusion von Bern und Ostermundigen ein logischer Schritt

Am Valentinstag präsentieren die Gemeindepräsidenten von Bern, Bolligen, Bremgarten, Frauenkappelen, Kehrsatz und Ostermundigen ihre Fusionsstudie. Das ist kein Zufall, schliesslich reden die Gemeinden übers Heiraten. Doch nebst allfälliger Romantik ist eine Ehe vor allem ein Vertrag, der das Zusammenleben regelt. Wer heiratet, will sich in guten wie in schlechten Zeiten beistehen – darum prüfe, wer sich ewig bindet.