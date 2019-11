Die Französische Schule hat eine weitere Option weniger

Verein macht Druck

Bereits Ende Oktober haben deshalb Gespräche zwischen der Stadt und der Schule bezüglich eines neuen Standortes stattgefunden. Zwar kämen aus Paris unterschiedliche Signale, was den Standort betrifft, so von Graffenried. Aber er vertraue darauf, dass für die Schule eine Lösung gefunden werden könne. Drei neue Optionen in Berns Westen stünden nun zur Diskussion. Es sei wichtig für Bern, eine internationale Schule zu haben, ergänzt der Stadtpräsident.

Dass die Französische Schule Bern weiterhin erhalten bleibt, ist auch ein Anliegen des Vereins Bern bilingue. In einer Mitteilung macht der Verein deshalb Druck: Er fordert die Behörden auf, mit Hochdruck nach einer Lösung zu suchen. «Die Situation ist sehr prekär», sagt Vereinspräsident und Ex-FDP-Gemeinderat Alexandre Schmidt. Dass die Stadt bereits nach Lösungen sucht, sei ihm nicht bekannt gewesen. «Das ist eine elementare Unterstützung», so Schmidt, «es ist äusserst wichtig, dass es an einem der neuen Standorte klappt».

Auch dem Quartier, in welchem sich beträchtlicher Widerstand gegen die Elterntaxis geregt hatte, sind diese Pläne neu. Am 13. November habe gar noch eine Partizipationsveranstaltung stattgefunden, an welcher mit allen Beteiligten über die Verkehrssituation diskutiert worden sei, so Katrin Weilenmann, Vorstandsmitglied des Hausvereins Burgunder. Die neuen Pläne würden daher sehr überraschen.

Harzige Suche

Die Suche nach einem neuen Standort dauert schon lange an und gestaltet sich harzig: Über 35 Liegenschaften seien abgeklärt worden, sagte der Lehrer Raphael Vogel bereits im August zum «Bund». Bei praktisch allen sei der befürchtete Mehrverkehr ein Thema gewesen. Ob diese Thematik auch bei den neuen Standorten zum Problem wird, wird sich zeigen.

Die Französische Schule wurde vor 57 Jahren gegründet und zählt heute rund 120 Schülerinnen und Schüler. Anders als bei der kantonalen französischsprachigen Schule in Wittigkofen wird nach dem Lehrplan Frankreichs unterrichtet. Das macht sie insbesondere für Familien attraktiv, die nur vorübergehend in Bern weilen.