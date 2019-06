«Die Formel E kann auch vor dem Baumarkt stattfinden»

2016 kam in Berlin das Rennen mitten in die Stadt – und wurde nach wütenden Protesten wieder in die Peripherie verlegt. Was erkennen Sie darin?

Es zeigt, dass Berlin eine Allergie gegen alles hat, was dem Wohlstandsentschleunigungs-Establishment mit Drift entgegeneilt. Die Angst vor Beschleunigung ist in Berlin existenziell.

Ist das Ausdruck eines Kulturwandels?

Am Ende landet in Berlin ziemlich viel irgendwo in der Peripherie. Und im Zentrum gibt es dann eine Leere.

Eine Stadt vom Kaliber Berlins stemmt Hunderte Grossevents. Warum vermag gerade ein Autorennen so die Gemüter zu erhitzen?

Weil in Berlin alles erregt, gerade in jenen Milieus, die sonst nicht viel zu tun haben, ausser sich zu erregen. Es gibt hier viele Erregungs-Medien und -NGOs.

Ist Berlin da anders?

Berlin ist in allem anders. Auch in den guten Seiten. Es ist eine wunderbare, aufregende Stadt, ein grosser Abenteuerspielplatz, in dem es keine vernünftige Politik gibt, keine bürgerlichen Parteien, die der Rede wert wären. Aber eben auch die charismatischsten Leute, die man sich wünschen kann. Hier gibt es alles.

Auch Bern ist rot (und grün) regiert, das erste Formel-E-Rennen führt gleich durchs Wohngebiet. Ihr Rat an die Bevölkerung?

Ist Bern nicht vernünftigerweise in der Altstadt Fussgängerzone? Ich finde, man kann gerne protestieren. Formel E kann auch auf dem Parkplatz eines Baumarktes vor der Stadt stattfinden. Oder einfach zusehen. Und lachen.

Berlin, New York, Paris – Bern. Vielleicht sollte man sich daran aufrichten?

Ich freue mich für Bern. Ich bin ja ein militanter Schweiz-Liebhaber. Und Bern hat das verdient.

«In Bern würde ich alles mit dem Fahrrad machen.»

Die Formel E will ja überall möglichst nah an die Innenstädte. Gehört Rennsport für Sie da hin? Oder ist das unnötig?

Formel E kann von mir aus auch nach Brandenburg. Auf der Avus, der Rennstrecke vor Berlin, wieder Tourenwagen, das wäre schön.

Aber der Rennsport scheint ja per se einen schweren Stand zu haben. Kommt da die innovative, unbelastete Formel E nicht gerade rechtzeitig?

Nein, es fehlt noch die Aura des alten Rennsports. Oder können Sie sich Steve McQueen, Paul Newman und Ayrton Senna in so einem Elektro-Roller vorstellen?

Waren Sie schon mal dabei?

Nein, eher nix für mich.

Das Auto wird in der modernen Grossstadt immer weniger berücksichtigt. Warum?

Weil wir alle mehr Rad fahren müssen. Nur noch der Autofanatiker, der es kann, sollte in Städte einfahren. Alle anderen brauchen gute Alternativangebote. Öffentlichen Nahverkehr, fantastische Radwege, einladende Fussgängerzonen.

Bern ist eine moderne Kleinstadt. Das Parkplatzproblem hat hier ganz andere Dimensionen. Würden Sie da umsatteln aufs Fahrrad?

Absolut. In Bern würde ich alles mit Fahrrad machen. Nur zum Skifahren würde ich den Quattro rausholen.

Und welchen Stellenwert hat ein Sportwagen künftig noch in der Gesellschaft?

Sportwagen sind für mich die Zukunft der Automobilität. Am Ende wird es nur noch Sportwagen geben.

Wo in dieser Hierarchie steht das Elektroauto?

Noch nirgendwo. Kommt aber.

Erfüllt es für Sie die gleichen Ansprüche an Ästhetik?

Noch nicht. Kommt aber noch.

Und ist das Elektroauto – in der kaum je versiegenden Klimadebatte – am Ende gar die Rettung für das Konzept Auto an sich?

Keine Ahnung. Vielleicht. Ich will ja gar nicht alle Autos retten, nur die schönen und schnellen. Und alles andere kann durch Bus, Bahn, Zug, Fahrrad, Fussgänger ersetzt werden. Für ein besseres Klima. Meine Idee #ferrarisforfuture unterstützt die Klimabewegung #fridaysforfuture ganz ausdrücklich.

Ulf Poschardt (52) ist Chefredaktor der «Welt»-Gruppe in Berlin, FDP-Wähler und unter anderem Autor der Automobil-Bücher «Über Sportwagen» und «911».