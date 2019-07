Die Forellen sind weg

Seit 44 Jahren ist der ehemalige «Bund»-Redaktor Marc Lettau regelmässig an der Sense. Noch heute durchstreift er das Gebiet oft. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Forellen weg sind. Wo er früher viele zählte, etwa bei der Felsformation Heitibüffel, gibt es keine mehr. «Früher flitzten sie immer weg, wenn ich dort in den tiefen Becken schwamm», sagt er. Nun fand er die Forellen nicht einmal, als er mit der Schwimmbrille in die Tiefe tauchte, um sie im Schatten des Felsen zu suchen.