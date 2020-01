Die Flugscham? – Noch in den Ferien.

Neues entdecken und mehr erleben: Das ist das Motto der diesjährigen Ferienmesse in Bern. Sie hat gestern ihre Tore geöffnet. Bis Sonntag präsentieren rund 300 Ausstellende auf dem Bernexpo-Gelände ihre Angebote.

Neues entdecken – dabei gibt es ein Problem. Wer andere Kontinente und ferne Kulturen kennen lernen will, ist in den meisten Fällen auf ein Flugzeug angewiesen. Doch ist dieses Verkehrsmittel in Zeiten der anschwellenden Klimadebatte überhaupt noch gefragt?