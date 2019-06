Die ersten Fans stehen für das Rammstein-Konzert bereit

Vor dem Stade de Suisse in Bern haben sich am Mittwochmittag erste Rammstein-Fans für das Konzert der Band am Abend eingefunden. Die deutschen Provokativrocker werden es dort vor ausverkauftem Haus krachen lassen.

Bereits am Mittag herrschte reges Treiben rund um das Stadion im Berner Wankdorf. Besucherleitsysteme und Absperrungen wurden montiert, Helfer eingewiesen, Getränkestände aufgebaut, riesige Kehrichtsäcke in mobilen Halterungen montiert und vieles mehr.