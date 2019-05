«Die einzige Bundesregierung der Welt, die ihre Hauptstadt so behandelt»

Bundesrat Alain Berset gab heute bekannt, dass die sogenannte Bundesmillion gestrichen wird. Haben Sie damit gerechnet, Herr von Graffenried?

Nein, damit habe ich nicht gerechnet, weshalb ich auch überhaupt kein Verständnis dafür habe. Es wurde ja nicht nur auf die Ausrichtung des Bundesbeitrages verzichtet, sondern die lange Tradition soll gänzlich aus dem Kulturförderungsgesetz gestrichen werden. Das Vorgehen befremdet mich. Wir sind in Kontakt mit dem Bundesamt für Kultur und Bundesrat Berset. Wir wurden vorher nie darauf aufmerksam gemacht, dass der Entscheid so ausfallen könnte. Das ist weltweit die einzige Bundesregierung, die ihre Hauptstadt so behandelt. Was mich erschüttert, ist der symbolische Gehalt dieser Nachricht.