Die «Bund»-Wahlchallenge: Jungpolitiker im Talent-Test

Noch nie kandidierten im Kanton Bern mehr Junge für den Nationalrat. Sind sie bereit dazu? In der «Bund»-Challenge gibt es Antworten. Fünf Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker treten gegeneinander an. Sie gehören jenen Parteien an, die bei den letzten Nationalratswahlen im Kanton Bern am besten abgeschnitten haben. Und nun wollen die Nachwuchs­talente am 20. Oktober selber ins Bundeshaus.