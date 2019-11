«Wichtig war die geeinte bürgerliche Front»

Herr Salzmann, nach vielen Jahren ist die bernische SVP zurück im Ständerat. Was bedeutet das für den Kanton Bern?

Das bedeutet, dass die Verhältnisse zwischen Stadt und Land ausgeglichen bleiben und mit mir eine starke Stimme fürs Land in den Rat einzieht. In den letzten Jahren haben die Städte das Land oft überstimmt, und auf dem Land war eine gewisse Resignation zu spüren. Das Resultat wird die Leute dort hoffentlich dazu motivieren, mehr zu politisieren.