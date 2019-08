Die «Boillat» ist schon wieder gerettet

Investitionen geplant

Für Fabian Engel, Präsident des Handels- und Industrievereins Biel-Seeland/Berner Jura, ist die Rettung von Swissmetal «selbstverständlich» eine gute Nachricht, wie er auf Anfrage sagt. Er freue sich zudem, dass Penna, der in der Region verankert sei und über einen guten Ruf verfüge, weiterhin die Geschicke der Firma leite.

Wie viel Geld die neuen Besitzer aufgeworfen haben, ist offen. Im Vorfeld gab Rezzonico bekannt, dass er die Firma für 9 Millionen Franken übernehmen und sie während fünf Jahren mit je 3,5 Millionen rekapitalisieren wolle. In der Mitteilung ist die Rede von geplanten Investitionen in die Produktionsmittel und in die Entwicklung neuer, «vom Markt erwarteter Produkte, wie bleifreiem Messing».

«Absolute Spitzenqualität»

Die Übernahme fällt in eine Zeit, in der viele Schweizer Industriebetriebe darben – so wegen des starken Frankens. Engel glaubt aber dennoch an eine erfolgreiche Zukunft. «Swissmetal ist in einer kleinen Nische tätig, in der sie absolute Spitzenqualität anbietet», sagt Engel dazu. Und da die Produkte auch von der heimischen Uhrenindustrie nachgefragt würden, sei die Firma weniger stark vom Export abhängig als andere Betriebe. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Spezialprodukte aus Kupfer und Kupferlegierungen. Zum Einsatz kommen diese beispielsweise in der Elektronik, der Telekommunikation, der Luftfahrt und der Autoindustrie.

«Ich hoffe einfach, die hängige Klage stellt die neuen Besitzer vor keine grossen Probleme.»Fabian Engel ist Präsident des Handels- und Industrievereins Biel-Seeland/Berner Jura

Rezzonico ist Direktor und Verwaltungsratspräsident der Unterwalliser Firma Lemco ­Précisions, einem der grössten Kunden von Swissmetal. Er begründet den Kauf unter anderem damit, dass seine Firma nicht auf die Produkte von Swissmetal verzichten wolle.