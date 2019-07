Die Blüttler von Bern sünnelen in der Lorraine

Bereits seit dem späten 18. Jahrhundert wird im Marzili nackt sonnengebadet. Die grosse Wiese war zwischenzeitlich den Frauen vorbehalten. Im Jahr 1969 wurde sie für Männer und Kinder geöffnet. Seither gibt es im Marzili noch zwei für Frauen reservierte Bereiche: die Frauen-Ruhezone, eine leicht abgetrennte Liegewiese, und das sogenannte Paradiesli, ein FKK-Bereich für Frauen. Männern, die in Bern nackt sünnelen wollen, bleibt einzig das Lorrainebad.

Nacktbaden nicht möglich

Wirklich nackt zu baden, ist aber ohnehin nicht möglich. Wer ins Wasser will, muss die Badehose anziehen. «Es wäre schön, wenn es in Bern einen Ort gäbe, wo man wirklich nackt baden darf», sagt Lüthi. Den «Bueber» vermisst er nicht: «Ich habe nie wirklich begriffen, was das genau für ein Ort ist.» Der 45-Jährige frönt seinem Lebensstil lieber dort, wo es explizit erlaubt ist: im Lorrainebad oder in der Natur, wo es niemanden stört. Für die FKK-Kultur wünscht er sich mehr Toleranz. «Das Problem ist, dass die meisten Menschen Nacktheit mit Sex verbinden.» Die Menschen seien zu verklemmt. «Dabei gibt es keinen vernünftigen Grund, warum man Menschen zwingen sollte, Kleider zu tragen», so Lüthi.

