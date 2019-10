Die Grünliberalen empfehlen die Grüne und die Liberale

Werner Salzmann (SVP) geniesst wenig Sympathien in der GLP Kanton Bern – so viel war bereits im Vorfeld bekannt. Wer der drei restlichen bernischen Ständeratskandidatinnen und -kandidaten aber zum Handkuss in Form einer Wahlempfehlung der Grünliberalen kommt, war nur schwer abzuschätzen. So stehen der eingemittete SP-Kandidat Hans Stöckli und die am gesellschaftsliberalen FDP-Flügel politisierende Christa Markwalder den Grünliberalen politisch ähnlich nahe. Regula Rytz politisiert zwar dezidiert links – als grüne Frau gilt sie aber in der progressiven Mittepartei mit dem Kernthema Umweltpolitik durchaus als wählbar.