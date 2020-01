Die Berner SVP nominiert Thomas Fuchs als Gemeinderatskandidaten

Sektionsvizepräsident Erich Hess gab bekannt, es habe vor der Bekanntgabe der Kandidatur von Fuchs andere interne Kandidaturen gegeben. Doch seien diese zurückgezogen worden, als Fuchs seine Ambitionen bekanntgegeben habe. Fuchs ist Betriebswirtschafter und arbeitet für eine Schweizer Grossbank.

Je zwei Linien für SVP und FDP

Ziel der Stadtberner SVP ist es, bei den Wahlen von Ende November zusammen mit der FDP und den Jungfreisinnigen einen Sitz im fünfköpfigen Gemeinderat zu ergattern. Mitte Dezember gaben die Parteileitungen bekannt, sie hätten sich auf eine gemeinsame Liste geeinigt.

Laut diesem Abkommen wird Fuchs' Name auf dem Wahlzettel doppelt aufgeführt, ebenso der Name des designierten FDP-Kandidaten Bernhard Eicher. Den Jungfreisinnigen soll die fünfte Linie gehören. Die FDP der Stadt Bern nominiert ihren Kandidaten an diesem Mittwoch. Eicher war am Dienstagabend bei der SVP anwesend und dankte den SVP-Mitgliedern für den Entscheid.

In der politischen Mitte verhandelt die GLP mit CVP, BDP und EVP über eine gemeinsame Mitte-Liste. Links der Mitte dürfte es erneut zum Rot-Grün-Mitte-Bündnis kommen, das derzeit vier der fünf Gemeinderatssitze hält.